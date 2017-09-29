В Азербайджане предлагается применять новые виды альтернативного наказания

2017-09-29 15:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В законопроекте «Об изменениях в Уголовном кодексе Азербайджана» предусматривается более широкое применение видов альтернативного наказания, а также включение в Уголовный кодекс новых видов альтернативного наказания. Об этом сказал глава Аппарата Милли Меджлиса (парламента) Сафа Мирзоев, выступая сегодня на общественных слушаниях законопроекта «Об изменениях в Уголовном кодексе Азербайджана», подготовленном согласно изданному 10 февраля 2017 года распоряжению Президента Азербайджана - «Об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных мер наказания и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества».

Слушание проводится при совместной организации парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана.

Сафа Мирзоев отметил, что за эти годы в Уголовный кодекс было внесено много изменений. «Президент Азербайджана неоднократно издавал указы о помиловании, по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Милли Меджлис принял акты об амнистии. Мы стараемся, чтобы наши законы, с одной стороны, были жесткими и исполняемыми, с другой стороны - справедливо применялись к людям», - отметил Мирзоев.

Глава Аппарата добавил, что Президент Азербайджана направил в Милли Меджлис законопроект «Об изменениях в Уголовном кодексе Азербайджана». Проект закона, в основном, состоит из четырех направлений, заключающихся в декриминализации преступлений и более широком применении альтернативных наказаний.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)