Падение самолета под Хмельницким: в ВСУ подтвердили гибель двух пилотов, проводился учебный полет

2017-09-29 15:41 | www.apa.az | 4
В результате катастрофы самолета Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области погибли двое пилотов.
Как сообщает АПА со ссылкой на «unian.net», эту информацию подтвердили в командовании Воздушных Сил ВСУ.
«Сегодня, 29 сентября, в 12:21 во время выполнения учебного полета потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, также на место происшествия выехала комиссия командования Воздушных Сил ВСУ для выяснения обстоятельств, проводятся следственно-оперативные действия.
Ранее на Хмельнитчине сегодня при падении военного самолета погибли двое пилотов.