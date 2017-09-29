Председатель Коллегии по уголовным делам раскритиковал судей

2017-09-29 15:47 | www.oxu.az | 4

«Несмотря на принятые меры, в большинстве случаев суды все еще отдают предпочтение избирать в отношении лиц меры пресечения в виде ареста, лишения свободы».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня в Милли Меджлисе на общественных слушаниях в связи с внесением изменений в Уголовный Кодекс сказал председатель Коллегии по уголовным делам Верховного суда Шахин Юсифов.



Он отметил, что наряду с объективными причинами также имеются субъективные, над этим надо работать: «Дело в том, что объективные причины исходят из ряда пробелов и недочетов действующего уголовного законодательства. В вынесенном на обсуждение проекте изменений в Уголовный Кодекс эти пробелы были устранены. Применение указанного в УК наказания в виде общественных работ в ряде случаев оказывается невозможным. В таком случае суды берут за основу и назначают наказание в виде лишения свободы. С другой стороны, наказание в виде крупного штрафа, исправительных и общественных работ оставались без исполнения».



Ш.Юсифов сказал, что в течение 8 месяцев после подписания 10 февраля президентом Ильхамом Алиевым распоряжения «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества» в правоохранительной и судебной системах произошло оживление: «Это оживление заключается в том, сегодня возглавляющие предварительное расследование прокуроры, приостановили осуществление представлений касательно лиц, совершивших преступления малой тяжести и в целом, не подпадающих под меру пресечения в виде ареста. Суды стали более уверенными. Хотя такие представления и имеют место, поступает информация, что в ряде случаев принимаются решения об их отклонении и отказе об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде ареста. Согласно информации Минюста, это способствовало сокращению за короткий период времени числа арестованных лиц на 30 процентов. Что касается лишения свободы по субъективным факторам, в качестве примера можно привести факты, когда суды полностью не учитывают требования, предусмотренные в уголовном законодательстве, а в некоторых случаях они и вовсе не выполняются. Такие случаи в основном наблюдаются при применении статей 62 и 70 УК. Несмотря на то, что определены случаи, в значительной мере облегчающие наказания, суды не учитывают обстоятельства, являющиеся основанием избранию в отношении лица более легкой меры наказания, предусмотренной в санкции данной статьи. В итоге лица, совершившие преступление, в частности, преступления малой тяжести, лишаются свободы. Считаю, что настоящий законопроект наряду с этим наказанием предоставит основания и для назначения альтернативных видов наказания, что станет значимым изменением».