Турция должна принять серьезные меры в связи с поездкой своих граждан на оккупированные азербайджанские территории - депутат

2017-09-29 15:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция должна принять серьезные меры в связи с поездкой своих граждан на оккупированные азербайджанские территории, сказала в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ганира Пашаева.

По ее словам, факт оккупации Арменией азербайджанских территорий отражен в документах всех международных организаций. «Посещение четырьмя турецкими гражданами Ханкенди и их встреча с представителями сепаратистского режима должны оцениваться как открытая поддержка Армении. Необходимо серьезно расследовать, по какой причине они поддерживают оккупантов, и турецкое правительство должно принять серьезные меры по этому вопросу. Продолжительная поддержка армян Уфуком Арасом, давно выступающим против позиции Турции и Азербайджана, не может быть случайной", - сказала депутат.

Как сказала Пашаева, она поднимала этот вопрос на встречах с официальными лицами в Турции.

По ее словам, это в первую очередь негативно влияет на азербайджано-турецкие отношения и стратегическое сотрудничество между двумя странами.

«Уфук Арас неоднократно ездил в Армению, где посещал памятник вымышленному «геноциду армян». Он всегда выступал против турецко-азербайджанских связей. Правительство Турции заявило, что так называемого «геноцида армян» не было. Этот же человек, который называет себя тюрком, посетив памятник, выступил против интересов своего государства. Уфук Арас не смог смириться с тем, что Турция закрыла границы с Арменией из-за Нагорного Карабаха. Общественность, медиа Азербайджана и Турции, НПО и другие организации должны выразить протест против этого поступка Уфука Араса. Турецкое правительство должно принять серьезные меры в связи с незаконными посещениями гражданами страны оккупированной армянскими вооруженными силами азербайджанской территории - Нагорного Карабаха», - сказала Пашаева.

Отметим, что 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу незаконно посетили территорию Азербайджана – Нагорный Карабах, оккупированный армянскими вооруженными силами.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Они объявлены в межгосударственный розыск.

В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)