Перед офисом ООН в Баку прошла акция в поддержку территориальной целостности Ирака

2017-09-29 16:04 | www.apa.az | 6

Организация освобождения Карабаха (ООК) провела акцию у Бакинского офиса ООН.

Как сообщает АПА, цель мероприятия заключалась в выражении протеста против проведения в Иракском Курдистане «референдума о независимости», а также поддержки территориальной целостности и суверенитету Ирака.

Активисты ООК осудили организованный в Курдской автономии на севере Ирака плебисцит, назвав его покушением на территориальную целостность и суверенитет Иракской Республики.

Протестующие скандировали лозунги «Ирак един и неделим!», «Мы отвергаем фальсифицированный референдум!».