Определились соперники Азербайджана на Евро-2018

2017-09-29 15:50 | www.oxu.az | 7
Сегодня в Словении прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы-2018 по футзалу.
Как передает Oxu.Az, на Евро сыграют 12 команд, среди которых есть и сборная Азербайджана. Предварительно наша команда попала во вторую корзину.
Согласно результатам жеребьевки, подопечные Жозе Алесио попали в группу D вместе с командами Испании и Франции.
Составы других групп:
Группа А: Словения, Италия, Сербия
Группа В: Россия, Казахстан, Польша
Группа С: Португалия, Украина, Румыния
В следующий этап выходят по две команды.