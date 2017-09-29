Определились соперники Азербайджана на Евро-2018

2017-09-29 15:50 | www.oxu.az | 7

Сегодня в Словении прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы-2018 по футзалу.

Как передает Oxu.Az, на Евро сыграют 12 команд, среди которых есть и сборная Азербайджана. Предварительно наша команда попала во вторую корзину.

Согласно результатам жеребьевки, подопечные Жозе Алесио попали в группу D вместе с командами Испании и Франции.

Составы других групп:

Группа А: Словения, Италия, Сербия

Группа В: Россия, Казахстан, Польша

Группа С: Португалия, Украина, Румыния

В следующий этап выходят по две команды.