Загрузка сетей европейских операторов создала проблемы с интернетом в Азербайджане

2017-09-29 15:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Кратковременный сбой, связанный с доступом к сети интернет, был связан с загрузкой сетей ряда транзитных операторов Европы, сказали Trend в пятницу в компании Delta Telecom (магистральный оператор связи Азербайджана).

Как сказали в компании, при загруженности или сбое система автоматически задействует резервную линию, что обеспечивает устойчивый доступ пользователей к сети интернет.

"Мы имеем не одно подключение к европейским точкам доступа, и в случае возникновения непредвиденных ситуаций на одной линии система автоматически перенаправляет трафик в другую. Проблема с доступом к сети интернет наблюдалась не у всех пользователей, и мы сейчас выясняем причину этого. В настоящее время транспортировка трафика осуществляется в штатном режиме", - сказали в компании.

Компания Delta Telecom недавно запустила в эксплуатацию новую опорную сеть, которая, как и две другие, отдельно подключена к приграничным точкам с дальнейшим прямым соединением с крупнейшими транспортными узлами в Европе.

Все три точки работают в активном режиме и в случае возникновения нештатных ситуаций смогут взаимодополнять друг друга.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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