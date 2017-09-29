Иран, Россия и Турция пытаются снизить напряжённость в Сирии

2017-09-29 15:52 | www.trend.az | 6

Представительница МИД России заявила, что Москва, Тегеран и Анкара поддерживают регулярные контакты с целью снижения политической и военной напряжённости в Сирии, передает ИРНА.

Как заявила Мария Захарова, несмотря на широкомасштабные усилия сторонников жёсткой линии в Сирии по нарушению соглашений, достигнутых для Сирии на международной арене в Астане, и возобновлению военных действий, ситуация в стране стабильна.

По словам чиновника, мирные гаранты в Сирии, включая Россию, Турцию и Иран, находятся в постоянном контакте для координации мер по сокращению напряжённости, связанной с действиями террористов Ан-Нусры.

«Чтобы помешать угрозам и предотвратить новые провокационные меры, были использованы российские аэрокосмические объекты для прекращения операций террористов в Сирии и нанесения им тяжёлого удара», отметила она, отметив, что предпринимаются успешные усилия, а террористы несут большие потери.

Российский чиновник также призвала все страны наладить реальную координацию и сотрудничество против террористов, чтобы достичь взаимодействия для дипломатического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции Совета Безопасности ООН № 2254.

«Москва готова к такому движению и неоднократно доказывала свои утверждения», заявила Захарова.

Она также призвала соответствующие стороны помочь в восстановлении гражданской инфраструктуры в стране и подготовить основания для возвращения беженцев и вынужденных переселенцев.