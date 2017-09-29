США могут сбить баллистическую ракету КНДР над Россией

2017-09-29 16:10 | www.oxu.az | 5

Если Пхеньян пройдёт "точку невозврата" и применит ядерное оружие, то сбивать северокорейскую баллистическую ракету Соединённым Штатам придётся над территорией России.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Defense One.

Автором этого предложения является Лори Робинсон — первая женщина-генерал, возглавившая Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).

Эксперт Института международных исследований Миддлбери в Монтерее Джошуа Поллак заявил, что для осуществления перехвата и обеспечения безопасности Западного побережья США, ракета может быть сбита эсминцами УРО в районе российского Дальнего Востока.

Активная проработка различных сценариев перехвата баллистических ракет КНДР началась после того, как американские эксперты изучили характеристики ракеты "Хвасон-14" и пришли к выводу, что у КНДР уже есть баллистическая ракета с межконтинентальной дальностью полёта.

Н.О.