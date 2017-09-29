Азербайджанский бизнес освоил свыше 60% льготного финансирования

2017-09-29 15:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана предоставил бизнесменам льготные кредиты на 90,4 миллиона манатов, сообщает в пятницу министерство экономики.

Согласно сообщению, эти кредиты предоставлены 1154 предпринимателям.

В рамках делового форума, прошедшего сегодня в Лянкяранском районе, предприниматели получили льготные кредиты на 460 тысяч манатов. Эти средства будут направлены на развитие животноводства, земледелия, птицеводства, текстильной промышленности, туризма и позволят создать около 50 новых рабочих мест.

Участники форума ознакомились с хозяйствами по выращиванию чая и цитрусовых, созданными за счет кредитов НФПП. В целом до сегодняшнего дня на развитие чаеводства 14 предпринимателям было выдано 10,7 миллиона манатов, а на создание цитрусовых садов около 40 предпринимателей получили 1,7 миллиона манатов.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на 29 сентября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)