Президент Узбекистана посетит Южную Корею и Японию

2017-09-29 16:03 | www.trend.az | 7

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ближайшее время может совершить государственный визит в Южную Корею и Японию. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов, сообщает podrobno.uz.

«Есть планы по развитию отношений с ЕС, в ближайшее время готовятся визиты в Южную Корею и Японию», – сообщил министр журналистам международного пресс-клуба. Однако он не стал уточнять повестку переговоров и дату зарубежных поездок главы Узбекистана.

В этом году, по словам Камилова, ожидается очередной приезд в Узбекистан главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая примет участие в международной конференции высокого уровня «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания».

«На международную конференцию, которая состоится в ноябре в Самарканде ожидается визит Федерики Могерини. Состоится двусторонняя встреча (с президентом Шавкатом Мирзиёевым – прим.). На повестке дня у нас предложения ряду европейских стран от имени президента. Сейчас работаем над этими предложениями», – сказал Камилов.