Генпрокуратура выступила против отмены уголовной ответственности за наркотики – ОБНОВЛЕНО

2017-09-29 16:21 | www.oxu.az | 5

В рамках общественных слушаний в Милли Меджлисе заведующий сектором вопросов оказания правовых услуг отдела работы с правоохранительными органами Администрации президента Вусал Исаев выразил отношение к мнениям представителей Верховного суда и Генпрокуратуры в связи с предложенным в Уголовный кодекс изменением касательно отмены уголовной ответственности за употребление и хранение наркотиков.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, В.Исаев сказал, что мнение представителей правоохранительных органов в связи с декриминализацией статьи 234.1 (Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) было учтено. Он отметил, что здесь позиция однозначна:

«Внесение в Уголовный кодекс этого изменения может послужить росту числа преступлений. Кроме того, в других странах декриминализация этого наказания все еще не доказана. По этой причине на нынешнем этапе данное изменение не одобрено».

15:15

Генеральная прокуратура Азербайджана выступила против последнего изменения в Уголовный кодекс в связи с отменой уголовной ответственности за использование и хранение наркотических средств.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в рамках слушаний в Милли Меджлисе заявил начальник Управления правового обеспечения и информации Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Натиг Гусейнов.

Он сказал, что декриминализация статьи 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) является неправильным:

«Потому что регион, в котором мы проживаем, является местом, где предпринимаются попытки транзитного оборота наркотиков».

Отметим, что согласно изменению, в отношении страдающих наркоманией лиц, совершивших деяния, предусмотренные в статье 234.1, и в действиях которых нет другого преступного состава, судом применяются принудительные меры медицинского характера в стационарном порядке.

Председатель Коллегии по тяжким преступлениям Верховного суда Шахин Юсифов также выступил против декриминализация этой статьи.