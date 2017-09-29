Azercell с проектом "Bookmate" на V Бакинской международной книжной выставке-ярмарке (ФОТО)

2017-09-29 16:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell Telekom, осуществившая на сегодняшний день целый ряд успешных проектов, направленных на развитие культуры чтения и повышения интереса к книгам, не осталась в стороне и от проходящей в Азербайджане V Бакинской международной книжной выставки-ярмарки.

Компания принимает участие на выставке с уникальным проектом «Bookmate», вызывающим всеобщий интерес и не имеющим альтернативы в стране. На стенде Azercell представители компании предоставляют информацию о мобильном приложении и о правилах подключения к нему и дарят посетителям, особо интересующимся программой, бесплатный абонемент сроком на один месяц. Министр культуры и туризма господин Абульфаз Гараев, участвовавший на дне открытия выставки, подробно ознакомился с программой и с помощью сотрудников компании загрузил приложение на свое мобильное устройство, высоко оценив наличие в Азербайджане возможности электронного чтения. Множество деятелей культуры и искусства, которые также ознакомились с программой, особо отметили её роль в развитии литературы и науки.

Напомним, что Azercell является единственным мобильным оператором, участвующим в выставке.

Представленное любителям чтения в 2015 году приложение «Bookmate» является мобильной программой, созданной для чтения тысяч книг на электронном устройстве. В «Bookmate» абонентам представляются книги на азербайджанском, а также русском, английском и турецком языках. В библиотеке, объем которой составляют восемьсот пятьдесят тысяч книг, можно получить наиболее продаваемые, наиболее читаемые, самые известные классические и современные произведения и другие образцы. Пользователи «Bookmate» могут прочитать или загрузить на своё мобильное устройство любую книгу за абонентскую плату в размере всего 3,5 манатов в месяц. Другой важный момент состоит в том, что здесь читатели могут ознакомиться не только с иностранной литературой, но и с произведениями азербайджанских авторов. Одним из наиболее существенных преимуществ услуги является отсутствие необходимости в постоянном доступе к интернету для занятий в библиотеке «Bookmate», так как загруженную книгу можно читать в любое время и в любом месте, например, в метро или самолёте. Также не имеет значения, какое устройство находится у вас под рукой – телефон, планшет или компьютер, так как книга добавляется не на устройство, а в вашу личную библиотеку.

Бакинская международная книжная выставка-ярмарка будет продолжаться до 30 сентября. AzercellTelekom призывает всех к активному участию на выставке, а для подробного ознакомления с проектом«Bookmate» приглашает вас к стенду Azercell.

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др.

В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.