Беларусь поставит в Азербайджан лекарства на $7 млн (ФОТО)

2017-09-29 16:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Белорусские фармацевтические заводы поставят в Азербайджан лекарственные препараты на сумму семь миллионов долларов.

Это предусмотрено контрактами, подписанными между белорусскими фармацевтическими заводами "Белмедпрепараты" и "Борисовский Завод Медицинских Препаратов" и азербайджанскими компаниями.

На церемонии подписания, которое состоялось накануне в ходе XXIII Азербайджанской международной выставки здравоохранения BIHE 2017 присутствовали заместитель министра здравоохранения Азербайджана Эльсевер Агаев и министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Беларусью составил 93,76 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)