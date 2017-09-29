Беларусь поставит в Азербайджан лекарства на $7 млн (ФОТО)

2017-09-29 16:20 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Белорусские фармацевтические заводы поставят в Азербайджан лекарственные препараты на сумму семь миллионов долларов.
Это предусмотрено контрактами, подписанными между белорусскими фармацевтическими заводами "Белмедпрепараты" и "Борисовский Завод Медицинских Препаратов" и азербайджанскими компаниями.
На церемонии подписания, которое состоялось накануне в ходе XXIII Азербайджанской международной выставки здравоохранения BIHE 2017 присутствовали заместитель министра здравоохранения Азербайджана Эльсевер Агаев и министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Беларусью составил 93,76 миллиона долларов.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)