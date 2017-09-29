Армяне провели учения в Карабахе

2017-09-29 16:30 | www.oxu.az | 3

С 25 по 29 сентября в оккупированном Карабахе прошли учения воинских частей и подразделений ВС Армении с боевой стрельбой на тему «Ведение противовоздушной обороны при оборонительной операции в условиях радиоэлектронной борьбы и воздействия огневых средств противника», сообщает Oxu.Az со ссылкой на Новости Армении.

Согласно информации, учения были предприняты в целях « усовершенствования профессиональных знаний и командных навыков, повышения эффективности подготовки и ведения боевых действий военнослужащих».

Кроме того, в ходе учений предполагалось произвести проверку уровня боеспособности сил и средств ПВО и навыков подразделений по части выполнения боевых задач, а также оценку реальных возможностей вооружения и военной техники данного рода войск.

Н.О.