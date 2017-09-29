Мне больно за гибель молодых людей и с армянской, и с азербайджанской стороны - Ара Баблоян

2017-09-29 16:24 | www.trend.az | 5

Конфликты должны решаться мирным путем, поскольку не только страны, но и простые граждане платят слишком высокую цену, заявил специальный представитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин на встрече с председателем парламента Армении Ара Баблояном, передает aysor.am.

«Цель моей миссии – установление диалог между странами региона, установление мира, его сохранение. В этом большую роль может сыграть парламентская дипломатия», - отметил К.Вигенин.

По словам А.Баблояна, что карабахский конфликт следует рассматривать не в качестве территориального, а с точки зрения прав человека, необходимо уважать право народа Карабаха на самоопределение и свободную жизнь.

«Для нас человек – высшая ценность, все строится вокруг него. Необходимо уважать права человека. Я, как врач, боролся за спасение человеческих жизней, и мне в равной степени больно за гибель молодых людей и с армянской, и с азербайджанской стороны. Оба народа желали бы мира, чтобы больше не иметь потерь на передовой», - заявил А.Баблоян.