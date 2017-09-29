В Азербайджане для надзора за отбыванием наказания будут использовать электронные средства

2017-09-29 16:32 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы будет осуществляться с использованием специальных электронных средств и иных научных достижений.

Об этом в пятницу сказал заведующий сектором вопросов оказания правовых услуг отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана Вюсал Исаев, выступая на общественных слушаниях законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана», подготовленного на основе распоряжения Президента о гуманизации политики наказания от 10 февраля 2017 года. Слушания проводятся совместно комитетом Милли Меджлиса (парламента) по вопросам правовой политики и государственного строительства и Советом господдержки НПО при Президенте Азербайджана.

«При проведении анализа выяснилось, что за многие предусмотренные Уголовным кодексом составы преступлений не предусмотрены альтернативные лишению свободы санкции. Количество таких санкций равнялось 60 процентам. В таком случае мы предложили внести в Уголовный кодекс новый вид наказания, не связанный с лишением свободы – ограничение свободы. Такой вид наказания, как ограничение свободы, и ранее был в УК. Однако он был совсем другим и предусматривал содержание в специальном учреждении. Позднее, ввиду того, что данный вид наказания оказался неэффективным, он был исключен из Уголовного кодекса. При надзоре за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы будут использоваться научные достижения, специальные электронные средства. То есть за исполнением наказания будет осуществляться электронный надзор. Посредством системы электронного мониторинга будут собираться данные о местонахождении и перемещениях осужденных, благодаря чему будет обеспечено эффективное исполнение наказания», - сказал Исаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)