Президент: «Средства, вложенные в развитие спорта, дают свои результаты»

2017-09-29 16:43 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на торжественной церемонии по случаю 25-летнего юбилея со дня создания Национального Олимпийского комитета Азербайджана (НОК) заявил глава азербайджанcкого государства, президент НОК Ильхам Алиев.

Он сказал, что в Азербайджане Олимпийское движение и спорт успешно и стремительно развиваются: «Азербайджан известен в мире как спортивное государство. Спорт - это государственная политика в Азербайджане. Проводя политику в этом направлении, государство смогло добиться всестороннего развития спорта. Должен отметить, что все соответствующие структуры, Национальный олимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта, спортивные общества, федерации, клубы преследуют одну цель – еще больше развивать спорт в Азербайджане, сделать так, чтобы массовость спорта приобрела более обширный размах и наши спортсмены часто радовали нас на международных соревнованиях. В результате этой совместной деятельности и координации всех структур, ответственных за спорт, Азербайджан добился больших успехов в области спорта на международной арене. Мы, конечно же, в первую очередь, должны были создать условия для занятия спортом. За счет государственных инвестиций в этом направлении в Азербайджане было построено и сдано в эксплуатацию множество современных Олимпийских спортивных комплексов. Достаточно сказать, что в регионах Азербайджана было построено примерно 50 современных Олимпийских спортивных комплексов. В Баку сегодня создана самая современная спортивная инфраструктура. Спортивные объекты, построенные в предыдущих годах, были капитально отремонтированы, а также за последние годы были построены несколько больших стадионов, спортзалов. Среди них я, конечно же, должен отметить Олимпийский стадион вместимостью примерно 70 тысяч зрителей. Национальная гимнастическая арена, Дворец водных видов спорта и Бакинский стрелковый центр – спортивные сооружения, требующие больших инвестиций. В то же время, в Баку действует спортивный городок. Одним словом, за последние годы и в регионах, и в Баку средства, вложенные в развитие спорта и в инфраструктурные проекты, дают результаты. Мы, конечно же, гордимся спортивными достижениями. Потому что наши спортсмены достойно представляют страну на международной арене. Как независимая страна Азербайджан впервые принял участие в Олимпийских Играх в 1996 году. Тогда мы заработали всего лишь одну медаль. Через 20 лет на Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро азербайджанские спортсмены завоевали 18 медалей и в командном зачете по количеству медалей заняли 14 место. Вот этот прогресс является самым прекрасным наглядным показателем развития спорта. Потому что от олимпиады к олимпиаде число наших медалей растет. 18 медалей это на самом деле большое историческое достижение».

Президент отметил, что азербайджанские спортсмены добиваются больших успехов и в европейских и в мировых чемпионатах: «В этом году два наших спортсмена стали чемпионами мира по вольной борьбе и боксу. Это тоже историческое достижение. Одним словом, на сегодняшний день Азербайджан является страной, у которой есть сильный спортивный потенциал. Мы комплексно относимся к вопросу инфраструктуры, тренировке спортсменов и подготовке молодых спортсменов. Еще раз хочу отметить, что все соответствующие структуры стремятся к одной цели, и именно поэтому мы смогли добиться этих успехов в спорте».