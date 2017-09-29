Ильхам Алиев: «Проведение в Азербайджане международных спортивных соревнований стало традицией»

2017-09-29 16:53 | www.apa.az | 3

«Проведение в Азербайджане международных спортивных соревнований уже превратилось традицию».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии, посвященной 25-летию создания НОК.

«Мы осуществляем активную деятельность на международной арене - в рамках Международного олимпийского комитета, Европейских олимпийских комитетов. Налажены очень хорошие отношения и с международными федерациями. Не случайно, что в течение года в Азербайджане проводится несколько престижных соревнований. В эти дни в Баку проходит Чемпионат Европы по волейболу среди женщин. Проведение в Азербайджане международных спортивных соревнований уже превратилось традицию. Мы уже привыкли к этому. Конечно же, это свидетельствует о потенциале Азербайджана, о доверии к нам международных федераций. Сегодняшняя церемония имеет для меня особое значение, так как я возглавляю Национальный олимпийский комитет Азербайджана вот уже на протяжении 20 лет. Спортивная общественность Азербайджана оказала мне это доверие в 1997 году. Спустя 6 лет после этого я был избран на пост президента Азербайджана. Конечно же, моя ответственность намного возросла. Однако в качестве президента НОК я стараюсь не оставлять без внимания ни один вопрос. Неизменно интересуюсь проблемами спортсменов. 20 лет моей жизни посвящены Олимпийскому движению, спорту», - отметил глава государства.