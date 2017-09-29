ЕС сообщил о сроках вступления новых торговых преференций для Украины

2017-09-29 16:36 | www.oxu.az | 3

Новые торговые преференции Евросоюза для Украины вступят в силу 1 октября.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«С 1 октября некоторые украинские сельскохозяйственные и промышленные товары будут экспортироваться на рынок Евросоюза беспошлинно», - заявили в ЕК.

В ведомстве подчеркнули, что данные торговые преференции были предложены из-за сложной экономической ситуации на Украине.

В июле сообщалось, что Совет Европейского союза завершил процедуру принятия временных преференций в торговле для Украины сроком на три года.

Н.О.