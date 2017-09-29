Команда КАМАЗ-мастер в гостях в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

2017-09-29 16:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 29 сентября в Баку гостила команда КАМАЗ-мастер, которая является четырнадцатикратным победителем самого престижного ралли в мире Дакар и шестикратным победителем ралли Шелковый путь. Пилот Айрат Мардеев, заслуженный мастер спорта России, чемпион ралли Дакар-2015, прибыл в Баку со своим боевым КАМАЗ-ом.

В рамках визита в Баку команда познакомилась со своими болельщиками и встретилась со студентами Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

"Баку – замечательный город, очень теплый и яркий, даже в дождливую погоду. Приветливые бакинцы создают особо домашнюю атмосферу. У Азербайджана интересный ландшафт и, думаю, офф-роад спорт здесь мог бы быть очень популярен", - отметил Айрат, и рассказал о своем увлечении стать пилотом.

"Я вырос в семье ралли гонщика, и с детства знал, что буду пилотом. Но начинал я с самой маленькой роли в команде, помогал в уборке. Дальше был механиком и, наконец, пилотом. Мечты сбываются и мне очень повезло, что моя работа – это и мое хобби", - сказал Айрат.

На данный момент КАМАЗ-мастер готовится к легендарному марафону "Дакар -2018", который пройдет в сороковой раз. Для Айрата это станет девятая гонка Дакар. В 2018 году исполнится 30 лет с момента, как была создана команда КАМАЗ-мастер.

"Мы серьезно готовимся к Ралли Дакар, потому что это большая ответсвенность быть пилотом такой легендарной команды, когда все ждут только победы. Мы работаем над нашими боевыми машинами и сами готовимся физически, потому что двухнедельная гонка по пустыне и высокогорью, сильная нагрузка для организма. Камаз-у разрешено разгоняться до 140 км/ч во время гонки Дакар. Машина разгоняется до 100 км/ч за 8-9 секунд и тратит до 140 литров дизельного топлива на 100 км, в зависимости от ландшафта", - добавил пилот.

(Автор: Вугар Иманов)