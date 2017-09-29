В ходе визита президента Кыргызстана в Узбекистан планируется подписание соглашений по водной проблематике и границе

2017-09-29 16:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан намерены достигнуть новых договоренностей по водной проблематике и делимитации государственной границы в рамках визита Алмазбека Атамбаева в Ташкент, пишет podrobno.uz.

По словам министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, во время недавнего визита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан было подписано множество очень важных и серьезных документов, особенно по делимитации государственной границы.

"Сегодня мы практически описали примерно 85% наших совместных государственных границ. В настоящее время продолжается работа по остальной части. Если мы успеем, безусловно, подпишем новое соглашение. Мы, возможно, достигнем и новых договоренностей по использованию водных ресурсов совместно Кыргызстаном. Также надеемся в ходе визита провести большую кыргызско-узбекскую выставку производимых в обеих странах промышленных товаров. Ну и в целом обменяться мнениями", — сказал он.

Точная дата визита, заметил Камилов, будет объявлена на днях. Министр также остановился на приближающихся выборах главы государства в Кыргызстане.

"Мы бы очень хотели, чтобы Кыргызстан прошел этот этап предстоящих президентских выборов в условиях стабильности. Надеемся, что те демократические устои, которые уже созданы в Кыргызстане, обеспечат избрание достойного руководителя. Мы готовы работать с новым правительством и новым руководством, но при этом надеемся на сохранение преемственности того, что нам на сегодняшний день удалось накопить", — заключил глава МИД Узбекистана.