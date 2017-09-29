Завершились совместные учения ВВС Азербайджана и Турции

2017-09-29 17:04 | www.apa.az | 4

29 сентября Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и Министр национальной обороны Турецкой Республики Нуреттин Джаникли приняли участие в церемонии закрытия совместных летно-тактических учений «TurAz Qartalı – 2017», которые проводились в нашей стране.



Как сообщили АПА в Минобороны, встретившись с летным и техническим составом, а также осмотрев боевую авиацию, министры обороны поинтересовались с их тактико-техническими характеристиками и возможностями применения.



В ходе мероприятия, посвященного итогам учений, были проанализированы деятельности летного и технического состава, а также авиационных средств, были доведены до внимания участников успехи, достигнутые в ходе учений, и были обсуждены планируемые совместные работы.



Министры обороны высоко оценили результаты, которые показали пилоты, профессионально выполнившие все поставленные задачи во время полетов, проведенных с использованием преимущественных качеств тактико-технических характеристик боевых самолетов.



Было отмечено, что систематическое проведение совместных учений Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции создаст условия для совершенствования умений и практических навыков пилотов обеих стран, планирования совместных деятельностей, изучения возможностей взаимодействия и боевого слаживания в ходе операций, а также выполнения других задач.



В ходе мероприятия в районе учений были проведены показательные полеты боевых самолетов и вертолетов ВВС.



Церемония закрытия учений завершилась концертной программой Ансамбля Песни и Танца Вооруженных сил Азербайджана.