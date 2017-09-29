Президент Ильхам Алиев: «Сегодня в Азербайджане спорт превратился в очень важный общественный фактор»

2017-09-29 17:05 | www.apa.az | 3

«В Азербайджане государственные и общественные организации активно участвуют в решении бытовых проблем спортсменов. Ежегодно по итогам года государство предоставляет более двадцати выдающимся спортсменам квартиры, другие награды, стипендии. То есть, мы постоянно стараемся поддерживать наших спортсменов. Потому что сегодня в Азербайджане, в нашем обществе спорт превратился в очень важный общественный фактор».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на торжественной церемонии по случаю 25-летнего юбилея со дня создания Национального Олимпийского комитета Азербайджана (НОК) заявил глава азербайджанcкого государства, президент НОК Ильхам Алиев.

«Быть спортсменом - очень почетная профессия. Уважение к спортсменам в обществе велико. Также должен отметить, что наши спортсмены достойно ведут себя на спортивных мероприятиях и в повседневной жизни. Спортсмены, их успехи, оценка и поддержка, оказанная им со стороны государства, конечно же, привлекают детей к спортивным секциям. Потому что дети видят, что если добиться большого успеха в спорте, то и народ, и государство высоко оценят тебя. Сегодня в Азербайджане спорт также успешно развивается среди подростков и детей», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что во всех регионах страны созданы отличные условия для занятия спортом: «Успешное выступление наших чемпионов, их победы, конечно, привлекают к спорту молодежь, детей. Каждый раз, когда наши спортсмены поднимают азербайджанский флаг на международных соревнованиях, каждый патриот испытывает чувство гордости. Еще раз хочу поблагодарить азербайджанских спортсменов за эти победы и за то, что подарили радость победы нашему народу. В конце своего выступления хочу коснуться одной темы. Сегодня в Азербайджане мы привыкли к спортивным успехам. Некоторые считают, что так и должно быть. Нам следует оглядываться в прошлое, сравнивать и видеть, что если относительно небольшая страна с небольшой численностью населения занимает в медальном зачете 14 место, то это действительно историческое событие. У нас всегда были сильные спортсмены. В советское время наши спортсмены достойно представляли нас в составе сборной команды СССР. Однако нынешние успехи несравненно отличаются от прежних».

Сегодня мы, как независимое государство, по числу медалей находимся на 14 месте в мире. За счет чего это стало возможным? Конечно же, за счет проделанной работы, проводимой политики. Я уже говорил об этом. Я отметил часть работ. Но основная причина, основной источник этого – наша независимость. Мы 26 лет живем как независимая страна. Наша судьба в наших руках. Сегодня азербайджанский народ, его воля обуславливают нашу политику. Проводящий независимую политику независимый Азербайджан, как и в других сферах, добивается успеха и в спорте. Несколько дней назад ведущая экономическая структура мира Давосский всемирный экономический форум обнародовала индекс экономической конкурентоспособности стран. За год Азербайджан поднялся на 2 ступени и занимает 35 место, первое место на пространстве СНГ. То есть, была изучена экономика примерно 140 стран. Среди них молодое независимое государство Азербайджан на 35 месте. За счет чего это стало возможным? За счет продуманной политики, единства народ-власть. В основе этого лежит наша независимость. Независимость – наше самое большое счастье, богатство. Сегодня большинство завоевавших медали, прославляющих страну спортсменов родилось в период независимости. Все они сформировались как спортсмены в период независимости. Азербайджан и впредь будет успешно развиваться путем независимости. В будущем наших спортивных успехов будет еще больше. Поздравляю всех спортсменов с победой, желаю новых достижений и удачи».