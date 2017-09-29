В Азербайджане возникли проблемы с интернетом – ПРИЧИНЫ – ОБНОВЛЕНО

2017-09-29 16:45 | www.oxu.az | 3

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана сделало заявление по поводу проблем с интернетом в стране.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, для осуществления технического контроля над телекоммуникационной структурой страны действует сетевой операционный центр:

«В операционных центрах как Aztelecom, так и Baktelekom не было зафиксировано никаких проблем. Не наблюдается никаких проблем с широкополосной стабильной интернет-сетью на территории страны».

16:24

В Азербайджане возникли проблемы с подачей интернета.

Как передает Oxu.Az, перебои наблюдались сегодня примерно в 15:00-15:30.

Кратковременные проблемы с интернетом были связаны с загруженностью сети ряда транзитных операторов Европы, сообщил Trend источник в Delta Telecom.