В Азербайджане возникли проблемы с интернетом – ПРИЧИНЫ – ОБНОВЛЕНО

2017-09-29 16:45 | www.oxu.az | 3
Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана сделало заявление по поводу проблем с интернетом в стране.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, для осуществления технического контроля над телекоммуникационной структурой страны действует сетевой операционный центр:
«В операционных центрах как Aztelecom, так и Baktelekom не было зафиксировано никаких проблем. Не наблюдается никаких проблем с широкополосной стабильной интернет-сетью на территории страны».
16:24
В Азербайджане возникли проблемы с подачей интернета.
Как передает Oxu.Az, перебои наблюдались сегодня примерно в 15:00-15:30.
Кратковременные проблемы с интернетом были связаны с загруженностью сети ряда транзитных операторов Европы, сообщил Trend источник в Delta Telecom.