Центробанк Азербайджана отреагировал на слухи о девальвации

2017-09-29 16:52 | www.oxu.az | 3

Центробанк Азербайджана (ЦБА) положил конец слухам об ожидающейся завтра девальвации.

Как передает Oxu.Az, структура срочно (примерно на два часа раньше обычного времени) обнародовала курс доллара США к азербайджанскому манату. Было объявлено, что курс на завтра и на 1 октября не изменится и будет равен 1,7002 маната.

Напомним, что ЦБА вчера обратился к действующим в стране коммерческим банкам с рекомендациями работать в обычном штатном режиме 30 сентября.

В письме от имени первого заместителя председателя правления Алима Гулиева указывается, что официальный рабочий день в банковской системе в субботу необходим для проведения внутренних расчетно-кассовых операций с учетом объема поступлений и расходов государственного бюджета по итогам месяца и третьего квартала этого года. Эта новость породила слухи об ожидающемся резком удешевлении маната.

Л.А.

