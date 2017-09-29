Президент Ильхам Алиев: Продвижение экономики Азербайджана в индексе конкурентоспособности стало возможным за счет продуманной политики

2017-09-29 16:48 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Продвижение экономики Азербайджана в индексе конкурентоспособности стало возможным за счет продуманной политики.

Об этом, в частности, сказал в пятницу Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на торжественной церемонии по случаю 25-летнего юбилея со дня создания Национального Олимпийского комитета Азербайджана.

«Несколько дней назад Давосский Всемирный экономический форум, являющийся ведущей экономической структурой мира, обнародовал индекс конкурентоспособности экономик стран. Азербайджан поднялся в течение года на две ступени с 37-го на 35-е место. А это является первым местом на пространстве СНГ. То есть была проанализирована экономика около 140 стран. Среди них молодое независимое государство Азербайджан на 35-м месте. За счет чего это стало возможным? За счет продуманной политики, за счет единства народа и власти. В основе этого лежит наша независимость. Независимость наше самое большое счастье, самое большое богатство. Большинство наших спортсменов, завоевывающих сегодня медали, приумножающих нашу спортивную славу в мире, родились в период независимости, все они сформировались в период независимости», - сказал Президента Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и впредь будет успешно идти по пути независимости.

«В дальнейшем у нас будет еще больше спортивных успехов», - сказал Президент Ильхам Алиев.