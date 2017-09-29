Президент Узбекистана урегулировал биржевую и выставочно-ярмарочную торговлю

2017-09-29 16:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об урегулировании биржевой и выставочно-ярмарочной торговли, говорится на сайте президента.

Согласно тексту документа, через расчетно-клиринговые палаты бирж и ярмарок могут осуществляться расчеты только по сделкам, прошедшим регистрацию на биржах и ярмарках.

Кроме того, запрещается проведение операций по уступке денежного требования с использованием средств, находящихся на счетах в расчетно-клиринговых палатах бирж и ярмарок.

Также средства, зачисленные на счет продавца-нерезидента в расчетно­клиринговых палатах товарно-сырьевой биржи или ярмарки по импортным контрактам, могут быть использованы исключительно для оплаты экспортных контрактов, таможенных пошлин, судебных расходов и услуг, непосредственно связанных с заключением и исполнением биржевых контрактов.

(Автор: Али Мустафаев)