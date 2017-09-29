Квирикашвили: «Грузия и Азербайджан создают более стабильный и развитый регион»

2017-09-29 17:10 | www.apa.az | 4

«Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Наряду с этим, две страны посредством сотрудничества в рамках ряда проектов способствуют созданию более стабильного и развитого региона».



Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая на мероприятии «CEO Lunch Tbilisi», посвященном началу деятельности компании «Caspian Energy Georgia».



По его словам, Баку и Тбилиси вносят вклад в энергетическую безопасность Европы, объединяют регионы и рынки.



«Укрепление наших связей и отношений создает предпосылки для экономического оживления и стабильности. Мы приветствуем успехи азербайджанских компаний в Грузии. У нас множество планов по увеличению объема взаимных инвестиций, развитию совместного малого и среднего бизнеса, выводу нашего сотрудничества на новый уровень», - отметил глава грузинского правительства.

Г. Квирикашвили рассказал о соседских отношениях между двумя странами. Он особо отметил помощь Азербайджана во время тушения лесных пожаров в регионе Боржоми: «Грузинский народ никогда не забудет помощь, которую азербайджанский народ оказал нам во время тушения пожаров. По поручению президента Ильхама Алиева азербайджанские пожарные, вертолеты и особая техника тушили пожар. От имени грузинского народа я еще раз выражаю благодарность».

Премьер-министр рассказал об инвестиционной среде в Грузии. Он отметил, что для привлечения инвестиций в страну были созданы максимально приемлемые условия. Он выразил надежду, что компания «Caspian Energy Georgia» сыграет важную роль в развитии торгово-экономических отношений между Грузией и Азербайджаном.

Отметим, на мероприятии «CEO Lunch Tbilisi» участвуют действующие в Грузии 50 азербайджанских и турецких компаний, а также местные компании. На мероприятии присутствуют министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили, министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и другие официальные лица.