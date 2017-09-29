В Баку прошла акция в поддержку территориальной целостности Ирака – ФОТО

2017-09-29 16:58 | www.oxu.az | 4

Организация освобождения Карабаха (ООК) провела акцию у Бакинского офиса ООН.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, цель мероприятия заключалась в выражении протеста против проведения в Иракском Курдистане «референдума о независимости», а также поддержки территориальной целостности и суверенитета Ирака.

Активисты ООК осудили организованный в Курдской автономии на севере Ирака плебисцит, назвав его посягательством на территориальную целостность и суверенитет Иракской Республики.

Протестующие скандировали лозунги «Ирак един и неделим!», «Мы отвергаем сфальсифицированный референдум!».

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A.M.

