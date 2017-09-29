Ереван настаивает на «самоопределение» Нагорного Карабаха, чтобы присоединить его к Армении – нюансы международного права

2017-09-29 16:58 | www.trend.az | 4

Эльмира Таривердиева

Вопросы «самоопределения народов» сегодня занимают умы многих наблюдателей в ЕС, в связи с грядущим так называемым «референдумом» о независимости в Каталонии. Для Азербайджана это чувствительный вопрос, так как Армения вот уже двадцать пять лет настаивает на «самоопределении» несуществующего народа Нагорного Карабаха.

То, что армяне Нагорного Карабаха не отдельный народ, а этническое меньшинство, понятно похоже всем, кроме властей Еревана. Согласно международному праву, этническая группа, которая является менее многочисленной, чем та этническая группа, которая создала данное государство («титульная нация»), не является «нацией многонационального государства», а представляет собой этническое или национальное меньшинство.

Однако, армяне постоянно говорят о самоопределении несуществующего «народа» Нагорного Карабаха. Если разобраться в вопросе, очевидно, что «самоопределение» никак не пересекается с принципом территориальной целостности, на котором настаивает, в свою очередь, Баку. Дело в том, что сам принцип «самоопределения», к которому совершенно неправомерно апеллируют армяне, но который все-таки отмечен в Мадридском документе, не требует политической независимости. Напротив, в международном праве четко прописано, что этот принцип соблюдается тогда, когда региону предоставляется лишь высокая степень автономии и местного самоуправления. В декларации о правах коренных народов (которые, надо признать, никакого отношения к карабахским армянам не имеют, но которым козыряют власти Армении), в статье четвертой говорится: «Коренные народы при осуществлении их права на самоопределение имеют право на автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и средствам финансирования их автономных функций».

В статье пятой той же Декларации говорится о том, что при этом, «коренные народы имеют право сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, экономические, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое право, если они того желают, на полное участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни государства».

Подчеркиваем, кроме крайней меры, отделения, которая обычно оправдана в случае геноцида против отдельно взятого народа, чего и в помине не было в отношении армян Нагорного Карабаха, понятие «самоопределения» подразумевает значительное количество возможностей - от полного отказа от каких-то особенных прав до самоуправления, автономии или различных форм культурного обособления.

Другими словами, когда мы говорим о праве (МЕДЖУНАРОДНОМ ПРАВЕ) наций и народов на самоопределение, то следует иметь в виду, что это право осуществляется в разных формах – будь то федеративное устройство, конфедеративного устройства или в форме автономии.

Тот постулат, который пытаются продвинуть армянские власти, что принцип самоопределения противоречит принципу территориальной целостности, не соответствует действительности. Принцип территориальной целостности как был, так и остается одним из основных принципов международного права, имеет приоритет по отношению к праву на национальное самоопределение.

Даже когда народ получает официально признанный статус нации, чего армянам Нагорного Карабаха никогда не добиться, ибо нация у них как раз армяне, это и то не дает никакого права отделиться от государства.

К примеру, Каталония получила статус «исторически сложившейся нации», присуждаемый в Испании регионам, обладающим «коллективной, языковой и культурной идентификацией, отличной от других». (Спешим обратить внимание: каталонцы это народ с отдельным языком и традициями, чего не имеют армяне Нагорного Карабаха). Тот факт, что Каталония уже имеет статус автономии в рамках территориальной целостности Испании, позволяет правительству Испании утверждать, что «принцип права нации на самоопределение в отношении Каталонии полностью реализован», и никакие референдумы о независимости не нужны.

Не раз официальный Баку предлагал восстановить статус автономии для Нагорного Карабаха в рамках Азербайджана, который, кстати, и был у региона до развала Советского Союза. Более того, Баку предлагает широкую степень автономии.

Однако, Армения настаивает именно на отделении Нагорного Карабаха, что наводит на определенный мысли, именно: политическая независимость Нагорного Карабаха нужна Еревану для того, чтобы затем включить Нагорный Карабах в состав Армении и начать осуществлять свою давнюю мечту о мифической «Великой Армении». Другого резона для столь долгой и затратной компании по оккупации азербайджанских земель, просто нет.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend