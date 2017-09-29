Fitch понизило рейтинг АО «Эксимбанк Казахстан»

2017-09-29 17:07 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») АО «Эксимбанк Казахстан» с уровня «B-» до «CCC» и исключило рейтинги из списка Rating Watch «Негативный», говорится в сообщении Fitch.

По словам аналитиков Fitch, понижение рейтингов отражает главным образом ограниченное улучшение находящейся под давлением ликвидности банка и сохранение давления на его капитализацию ввиду слабых качества активов и прибыльности.

«Неработающие кредиты согласно отчетности были на низком уровне в 1 процент от валовых кредитов на конец августа 2017 года, но показатель реструктурированных кредитов оставался высоким на уровне около 59 процентов от валовых кредитов. На слабое качество кредитного портфеля АО Эксимбанк Казахстан указывают высокое и растущее отношение начисленных процентов к валовым кредитам в 39,5 процента на конец первого полугодия 2017 года в сравнении со средним показателем в 9,4 процента в банковской системе», - говорится в сообщении.

Как сообщается, большая часть реструктурированных кредитов связана с энергетическими инфраструктурными проектами, осуществляемыми акционерами банка, или строительными проектами, реализация которых начата уже давно.

«С учетом многочисленных задержек с завершением этих проектов, перспективы возвратности средств по кредитам являются очень неопределенными», - говорится в сообщении Fitch.

По словам аналитиков Fitch, прибыльность согласно отчетности еще более ослабла, при доходности на средние активы (ROAA) и на средний капитал (ROAE) за первое полугодие 2017 года в 0,1 процента и 0,6 процента соответственно, что представляет собой снижение относительно 0,3 процента и 1,4 процента в 2016 году.

Согласно расчетам Fitch, за вычетом начисленных, но не полученных процентов банк в течение нескольких лет имеет убыток до отчислений под обесценение кредитов. Показатели капитала согласно отчетности являются достаточно высокими (регулятивные показатели базового и общего капитала составляли соответственно 16,3 процента и 18,4 процента на конец августа 2017 года.), но их следует рассматривать вместе с высокорисковым и недорезервированным кредитным портфелем, говорится в сообщении.