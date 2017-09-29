Президент Ильхам Алиев: Азербайджан известен в мире как спортивная страна

2017-09-29 17:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане успешно, стремительно развивается Олимпийское движение и спорт. Азербайджан известен в мире как спортивная страна.

Об этом, в частности, сказал президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии, проведенной по случаю 25-летнего юбилея создания НОК.

«Спорт в Азербайджане – государственная политика. Проводя свою политику в этом направлении, государство добилось всестороннего развития спорта. Должен отметить, что все соответствующие структуры, Национальный Олимпийский комитет, министерство молодежи и спорта, спортивные общества, федерации, клубы преследуют одну цель - чтобы спорт в Азербайджане еще больше развивался, чтобы массовость спорта обрела еще больший размах и наши спортсмены чаще радовали нас на международных соревнованиях. В результате этой совместной деятельности и благодаря координации между всеми структурами, ответственными за спорт, Азербайджан достиг очень больших успехов в сфере спорта на международной арене. В первую очередь мы, конечно же, должны были создать условия для занятия спортом", - сказал Президент Азербайджана.

И в этом направлении, по его словам, за счет государственных инвестиций в Азербайджане было построено и сдано много современных олимпийских спортивных сооружений.

"Достаточно только сказать, что в регионах Азербайджана построено около 50 современных олимпийских спорткомплексов. Сегодня в Баку существует самая современная спортивная инфраструктура. Построенные в прежние годы спортивные объекты были капитально отремонтированы, и в то же время в последние годы было построено несколько больших стадионов, спортивных залов. Среди них, безусловно, должен отметить Олимпийский стадион примерно на 70 тысяч зрительских мест. Строительство Национальной арены гимнастики, Дворца водных видов спорта и Бакинского стрелкового центра – это современные спортивные сооружения, требующие больших инвестиций. В то же время в Баку функционирует спортивный городок. Одним словом, средства, вкладываемые в последние годы в инфраструктурные проекты, развитие спорта и в Баку, и в регионах, дают свой результат», - сказал Президент Ильхам Алиев.