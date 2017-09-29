Джахангир Гаджиев заключен в штрафную камеру

2017-09-29 17:31 | www.apa.az | 6

Бывший председатель правления ОАО «Международный Банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев заключен в штрафную камеру в тюрьме №13.

Об этом АПА сообщил его адвокат Агиль Лагидж.

По его словам, Дж.Гаджиев уже два дня содержится в штрафной камере. А.Лагидж сказал, что его подзащитного заключили после того, как он сделал заявление прессе.

Адвокат сказал, что не может встретиться с Дж.Гаджиевым, в связи с чем он уже обратился в соответствующие инстанции.

Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов, если заключенный нарушает внутренние правила дисциплины , то его могут перевести в штрафную камеру.

М.Садыгов сказал, что подобные вопросы не комментируются службой.

Отметим, бывший председатель правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев, руководившие в разное время филиалом банка «Центральный» Анар Султанов и Юсиф Алекберов, бывший директор Центрального филиала Международного банка Ильгар Абдуллаев, бывший директор Транспортного филиала Международного банка Кянан Оруджев, глава филиала банка «Нариманов» Мамед Джахангиров, директор бакинского завода по обработке орехов Азад Джавадов обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК АР.

Согласно приговору, Джахангир Гаджиев лишен свободы на 15 лет, Азад Джавадов на 10 лет и 11 месяцев, Юсиф Алекберов – на 7 лет и 6 месяцев, Ибрагим Гусейнов – на 6 лет и 5 месяцев.

Апелляционная жалоба в связи с приговором удовлетворена не была.

Суд определил Мамеду Джахангирову наказание в виде 7 лет и 6 месяцев условного наказания.