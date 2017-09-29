Азербайджан избран членом Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия

2017-09-29 17:15 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан избран членом Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2017-2019 годы. Об этом генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмчю сказал на встрече с временным поверенным Азербайджана в Нидерландах и в ОЗХО Джалалом Мирзоевым, говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном в пятницу.

Ахмет Узюмчю отметил, что это событие – показатель роста имиджа Азербайджана в международных организациях.

В ходе встречи Джалал Мирзоев отметил, что присвоение ОЗХО Нобелевской премии в 2013 году является наглядным примером вклада, вносимого этой организацией в сохранение мира и безопасности на земле.

В заключение встречи была достигнута договоренность о шагах, которые будут предприняты по представлению азербайджанских специалистов в ОЗХО.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)