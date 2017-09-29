Джахангир Гаджиев переведен в штрафную камеру

2017-09-29 17:40 | www.oxu.az | 6

Бывший председатель правления ОАО «Международный Банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев переведен в штрафную камеру в тюрьме №13.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил его адвокат Агиль Лагидж.

По его словам, Дж.Гаджиев уже два дня содержится в штрафной камере. А.Лагидж сказал, что его подзащитного заключили после того, как он сделал заявление прессе.

Адвокат сказал, что не может встретиться с Дж.Гаджиевым, в связи с чем он уже обратился в соответствующие инстанции.

Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов, если заключенный нарушает внутренние правила дисциплины, то его могут перевести в штрафную камеру.

М.Садыгов сказал, что подобные вопросы не комментируются службой.