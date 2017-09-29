В Азербайджане планируется снижение высшего предела наказания за ряд преступлений

2017-09-29 17:27 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Согласно законопроекту «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана», в целом будет снижен высший предел наказания в виде лишения свободы за 36 преступлений.

Об этом в пятницу сказал заведующий сектором вопросов оказания правовых услуг отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана Вюсал Исаев, выступая на общественных слушаниях законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана», подготовленного на основе распоряжения Президента «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества» от 10 февраля 2017 года. Слушания проводятся совместно комитетом Милли Меджлиса (парламента) по вопросам правовой политики и государственного строительства и Советом господдержки НПО при Президенте Азербайджана.

Вюсал Исаев отметил, что законопроект предусматривает внесение в Уголовный кодекс около 300 изменений. Законопроект предусматривает гуманизацию, либерализацию, уменьшение числа санкций в виде лишения свободы.

«В целом снижен высший предел наказания в виде лишения свободы за 36 преступлений. В итоге 18 составов преступлений перешли из категории «менее тяжкие преступления» в категорию «преступления, не представляющие большой общественной опасности». В то же время четыре состава преступления перешли из категории тяжких в категорию менее тяжких преступлений. Высший предел наказания в виде лишения свободы за 14 преступлений был снижен без изменения их степени тяжести.», - сказал завсектором.

По его словам, помимо этого предусмотрена декриминализация 15 деяний путем исключения данных составов преступлений из Уголовного кодекса.

«Это в основном преступления против собственности и преступления, совершенные по неосторожности. Однако декриминализация этих деяний не означает, что совершившие их лица не понесут никакой ответственности. Они будут привлекаться к административной ответственности», - сказал Вюсал Исаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)