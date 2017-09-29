Министры обороны Азербайджана и Турции приняли участие в закрытии учений "TurAz Qartalı" - 2017 (ФОТО)

2017-09-29 17:31 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли приняли участие в церемонии закрытия совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı - 2017", проведенных в Азербайджане, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в пятницу.

Встретившись с летным и техническим составом, министры обороны также осмотрели боевую авиацию, проявив интерес к их тактико-техническим характеристикам и возможностям применения.

В ходе мероприятия, посвященного итогам учений, была проанализирована деятельность летного и технического состава, а также авиационных средств, до внимания участников были доведены успехи, достигнутые в ходе учений, и обсуждена планируемая совместная работа.

Министры обороны высоко оценили результаты, которые показали пилоты, профессионально выполнившие все поставленные задачи во время полетов, проведенных с использованием преимуществ тактико-технических характеристик боевых самолетов.

Было отмечено, что систематическое проведение Азербайджаном и Турцией совместных учений ВВС создаст условия для совершенствования умений и практических навыков пилотов обеих стран, способствует планированию совместной деятельности, изучению возможностей взаимодействия и боевого слаживания в ходе операций, а также выполнения других задач.

В ходе мероприятий в районе учений были проведены показательные полеты боевых самолетов и вертолетов ВВС.

Церемония закрытия учений завершилась концертной программой Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Азербайджана.