Патрушев обсудил с главой администрации президента Азербайджана борьбу с террором

2017-09-29 17:56 | www.apa.az | 6

Секретарь Совета безопасности РФ обсудил с руководителем администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, в пресс-службе СБ РФ заявили, что Патрушев и Мехтиев провели в Баку консультации по вопросам безопасности.

«Рассмотрены вопросы региональной безопасности, совершенствования законодательной базы борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом, а также тематика двустороннего сотрудничества в сфере международной информационной безопасности», - говорится в сообщении. Подводя итоги консультаций, Патрушев подчеркнул, что отношения России и Азербайджана отличаются продвинутым характером стратегического партнерства как по вопросам двусторонней, так и многосторонней повестки дня.

Комментируя состоявшиеся консультации, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил: «Все большую обеспокоенность вызывает современная ситуация в сфере международной информационной безопасности. Часть стран пытается навязать миру собственные, выгодные только им правила игры в информационном пространстве». «В связи с этим необходимо нацелить усилия международного сообщества на предотвращение конфликтов в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, ее демилитаризацию и закрепление в ней принципов уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств, соблюдения основных прав и свобод человека», - отметил он.





