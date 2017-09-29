Узбекистан намерен привлечь заем ВБ для смягчения последствий валютной либерализации

2017-09-29 17:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен привлечь заем бюджетной поддержки Всемирного банка (ВБ) в размере до 1 млрд долларов для смягчения влияния либерализации валютного рынка на предприятия реального сектора и социальную сферу, пишет газета.уз.

Договоренность об этом была достигнута по итогам переговоров Президента Шавката Мирзиёева с президентом Всемирного банка Джимом Ёнг Кимом в Нью-Йорке 20 сентября, следует из постановления главы государства от 27 сентября «О мерах по дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества Республики Узбекистан с ООН и ее структурами, международными финансовыми институтами и другими внешнеполитическими партнерами».

Обсуждение предварительных условий займа должно начаться в ноябре текущего года, а проект соглашения должен быть внесен на утверждение в совет директоров ВБ во втором-третьем квартале следующего года.

С 5 сентября юридические и физические лица в Узбекистане получили возможностьсвободно осуществлять покупку и продажу иностранной валюты по рыночному курсу. С этой же даты Центральный банк девальвировал национальную валюту к доллару США почти в два раза. В указе Президента о либерализации валютной политики правительству было поручено разработать меры по смягчению последствий ввода свободной конвертации.