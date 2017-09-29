Истек срок полномочий судьи, председательствующего на процессе по уголовному делу Акифа Човдарова

2017-09-29 18:10 | www.oxu.az | 4

Истек срок полномочий трех из пяти судей Бакинского военного суда.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, судьями, срок полномочий которых истек, являются председатель суда Габиб Гасанов, судьи – Рафиг Гулиев и Муслим Алиев. В связи с этим в производство этих судей новые уголовные дела не даются.

Продление срока полномочий судей не исключается.

Отметим, в настоящее время на судебном процессе по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других председательствует Габиб Гасанов.

A.M.