Азербайджан ждет от Турции серьезных мер в отношении незаконно посетивших Нагорный Карабах - депутат

2017-09-29 17:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В отношении любого лица, нарушившего границу Азербайджана, должно быть возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Чингиз Ганизаде, комментируя поездку четырех турецких граждан на оккупированные азербайджанские территории.

По словам депутата, неправильно, что турецкие граждане посетили Нагорный Карабах, это событие вызвало большую обеспокоенность азербайджанской общественности

«Нагорный Карабах – территория Азербайджана. И в отношении любого лица, пересекшего госграницу без разрешения Азербайджанского государства, должно возбуждаться уголовное дело. Считаю, что это соответствует закону, этот шаг должен был быть предпринят и он предпринят», - сказал депутат.

Ганизаде добавил, что общественность Азербайджана с нетерпением ждет, что правительство Турции примет серьезные меры по этому вопросу.

Отметим, что 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу незаконно посетили территорию Азербайджана – Нагорный Карабах, оккупированный армянскими вооруженными силами.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Они объявлены в межгосударственный розыск.

В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)