Представители религиозных общин посетили штаб-квартиру НАТО

2017-09-29 18:15 | www.apa.az | 5

Представители Госкомитета по работе с религиозными структурами и действующих в Азербайджане религиозных общин посетили штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Визит состоялся в рамках совместного проекта ЕС и Госкомитета по работе с религиозными структурами.

Как сообщили АПА в пресс-службе Госкомитета, в ходе визита состоялась встреча с руководителями Отделения общественной дипломатии НАТО – послом Томашем Хлоном, профессорами Герлинде Нихус и Деспиной Афентули.

На встрече бала представлена информация о политических приоритетах НАТО и ее отношениях с партнерами, обсуждены беспокоящие мир проблемы безопасности и терроризма. Главы конфессий рассказали о реализованных в Азербайджане на уровне общин проектах по борьбе с религиозным радикализмом, а председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров – о государственной политике в этом направлении. Представители религиозных общин выразили на встречах недовольство в связи с тем, что международные организации не дают адекватную оценку оккупации Арменией территорий Азербайджана.