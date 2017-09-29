Драка в центре Баку, есть арестованные

2017-09-29 18:20 | www.oxu.az | 3

В Баку в кафе произошла массовая драка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, в кафе «Дели Кюр» в Насиминском районе произошла драка между группой лиц. В результате Тофиг Мехдиев 1986 г.р. получил тяжкие телесные повреждения. Еще один человек отделался легкими травмами.

В результате проведенных оперативных мероприятий были задержаны участники драки, ранее судимые Гасан Агаев 1994 г.р. и Эльвин Алиев 1995 г.р.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

A.M.

