Шрёдер выступает за ослабление санкций против России

2017-09-29 17:52 | www.trend.az | 4

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, избранный председателем совета директоров "Роснефти", выступает за ослабление санкций Евросоюза против России, так как отмечает прогресс в ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на пресс- конференции в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

"Санкции в нефтегазовом секторе обостряются не Европейским Союзом, а Соединенными Штатами Америки. Что касается тех санкций, которые ввел Европейский Союз, что если есть какой прогресс на Донбассе, а он действительно достигнут, то нужно говорить не об обострении санкций, а об их ослаблении", - сказал он.

Отношения ФРГ и РФ

Шрёдер отметил, что Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией как в экономической, так и в политической сферах.

"Интересы Германии не в последнюю очередь в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией как с экономической точки зрения, так и с политической. У меня сложилось впечатление, что все [мои]предшественники тоже это видели", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что действующая канцлер Германии Ангела Меркель, по его мнению, также разделяет убежденность в необходимости налаживать взаимодействие с Россией. "У меня такое ощущение, что моя последовательница тоже заинтересована в хороших экономических и политических отношениях с Россией", - заметил Шредер.