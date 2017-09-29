Турция полностью прекратила полеты в Эрбиль – премьер

2017-09-29 17:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция полностью прекратила полеты в Эрбиль и Сулейманийе, сказал премьер-министр Бинали Йылдырым, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По его словом, полеты в Эрбиль и Сулейманийе прекращены с сегодняшнего дня.

Премьер сказал, что данное решение было принято по требованию центрального правительства Ирака.

Отметим, что ранее авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов - Flydubai также приняла решение приостановить с 30 сентября полеты в столицу Курдской автономии Ирака Эрбиль.

Напомним, что 25 сентября Курдская автономия Ирака провела референдум о независимости.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu