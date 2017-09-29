Узбекская почта возобновила денежные переводы в Казахстан и Россию

2017-09-29 17:55 | www.trend.az | 4

АО «Узбекистон почтаси» возобновило прием и отправку международных денежных переводов в Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию и Украину, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу почты.

Международные денежные переводы принимаются от физических и юридических лиц в национальной валюте на основании подписанных с почтовыми операторами вышеуказанных стран двусторонних соглашений. Отправка денежных переводов в страну назначения осуществляется АО «Узбекистон почтаси» в свободно конвертируемой валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день отправления денежного перевода.

Международные денежные переводы, поступающие из стран СНГ, выплачиваются в национальной валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день поступления денежного перевода.