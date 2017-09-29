В Азербайджане число арестованных лиц сократилось на 30%

2017-09-29 18:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В соответствии с рекомендациями, содержащимися в распоряжении Президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества», число арестованных лиц сократилось на 30 процентов.

Об этом в пятницу сказал заведующий сектором вопросов оказания правовых услуг отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана Вюсал Исаев, выступая на общественных слушаниях законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана», подготовленного на основе данного распоряжения Президента. Слушания проводятся совместно комитетом Милли Меджлиса (парламента) по вопросам правовой политики и государственного строительства и Советом господдержки НПО при Президенте Азербайджана.

Вюсал Исаев сказал, что данное распоряжением является очередным проявлением гуманной политики Президента Ильхама Алиева.

«Этот документ в то же время положил начало новому этап правовых реформ. На основе этого распоряжения был подготовлен законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана». Это является результатом вытекающих из распоряжения рекомендаций касательно законодательной сферы. Результаты этих рекомендаций уже нашли отражение в статистических данных по минувшему периоду. Эти статистические данные не могут нас не радовать. Так, в соответствии в отмеченными в распоряжении рекомендациями, число арестованных лиц сократилось на 30 процентов", - сказал завсектором.

Исаев сказал, что осуществляются меры по предотвращению арестов за преступления, не представляющие большой общественной опасности, и эти меры будут продолжены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)