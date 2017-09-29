В Азербайджане сократилось количество приемных экзаменов

2017-09-29 18:35 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане сократилось количество приемных экзаменов, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра.

Как передает Oxu.Az, абитуриенты желающие поступить на обучения в вузы для получения степени бакалавра по специальностям I-IV групп будут сдавать экзамены по следующим специальностям:

I Группа II группа III группа IV группа Математика Математика Азербайджанский язык (Русский язык) Химия Физика География История (История Азербайджана и мира) Биология Химия История (История Азербайджана и мира) Литература Физика

A.M.