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В Азербайджане сократилось количество приемных экзаменов

2017-09-29 18:35 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане сократилось количество приемных экзаменов, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра.

Как передает Oxu.Az, абитуриенты желающие поступить на обучения в вузы для получения степени бакалавра по специальностям I-IV групп будут сдавать экзамены по следующим специальностям:

I Группа

II группа

III группа

IV группа

Математика

Математика

Азербайджанский язык (Русский язык)

Химия

Физика

География

История

(История Азербайджана и мира)

Биология

Химия

История

(История Азербайджана

и мира)

Литература

Физика

A.M.

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