2017-09-29 18:35 | www.oxu.az | 4
В Азербайджане сократилось количество приемных экзаменов, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра.
Как передает Oxu.Az, абитуриенты желающие поступить на обучения в вузы для получения степени бакалавра по специальностям I-IV групп будут сдавать экзамены по следующим специальностям:
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I Группа
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II группа
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III группа
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IV группа
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Математика
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Математика
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Азербайджанский язык (Русский язык)
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Химия
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Физика
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География
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История
(История Азербайджана и мира)
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Биология
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Химия
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История
(История Азербайджана
и мира)
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Литература
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Физика
A.M.