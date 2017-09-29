GM Uzbekistan запустил единый портал продаж

2017-09-29 18:04 | www.trend.az | 3

Компания GM Uzbekistan сегодня, 29 сентября, запустила Единый портал продаж Chevrolet.uz, где можно встать в электронную очередь на приобретение автомобиля, сообщает podrobno.uz.

Уникальный сервис позволит в режиме реального времени подобрать автомобиль нужной конфигурации, включая модель, расцветку, подходящую комплектацию, а также выбрать ближайший автосалон для регистрации заявки.

"Уже сейчас благодаря порталу любой человек может встать в электронную очередь на покупку автомобиля. Для этого необходимо выполнить ряд простых действий: зайти на сайт chevrolet.uz, зарегистрироваться, введя паспортные данные, ИНН, номер сотового телефона и почты. Затем клиент может детально изучить имеющиеся в наличии автомобили, их модификации и опции, выбрать понравившийся и оформить на него заказ", — отметил начальник департамента по развитию Национальной информационной системы Центра Uzinfocom Хусан Бердиев.

По его словам, после всех этих действий портал сгенерирует уникальный идентификационный номер, и клиент, благодаря ему, сможет проверять свой статус в очереди. После того, как очередь на покупку авто подойдет, дилер сообщит клиенту об этом, пригласив его прийти в автосалон для получения автомобиля.

"Новая система призвана обеспечить максимальное удобство при покупке автомобиля, обеспечивая прозрачность на всех этапах. До конца года мы планируем запустить возможность предоставления клиентам через портал контракта на покупку автомобиля. Ему останется только оплатить его и ждать своё авто. Наша конечная цель — сделать портал настоящей системой, когда здесь будут продаваться не только авто, но и запчасти, станет доступна вся необходимая информация о сервисном и техническом обслуживании", — отметил директор дирекции планирования GM Uzbekistan Алишер Камилов.

Договор на покупку будет оформляться только с лицом, подавшим заявку на портале. При этом интересно, что неявка клиента в течении трех рабочих дней с даты уведомления его дилером будет считаться аннулированием заявления о покупке авто. Дилер со своей стороны обязан будет оповестить клиента не менее чем двумя из следующих способов: посредством телефонной связи, электронной почты или SMS.

GM Uzbekistan продолжит работу по совершенствованию функционирования нового портала. Следующим этапом станет запуск мобильного приложения, а также добавление новых функций для клиентов. Планы у компании огромные. Так, например, одна из перспективных разработок позволит постоянно отслеживать авто и при его поломке высылать техническую помощь.